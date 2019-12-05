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17:52   5 Декабря 2019
Весь мир

Греция, Кипр и Египет вызвали послов Турции для выяснения деталей соглашения с ПНС Ливии

Греция, Кипр и Египет вызвали послов Турции для выяснения деталей соглашения с ПНС Ливии

 

Глава Временного правительства Ливии Абдалла ат-Тани заявил, что большинство племенных советов страны, а также власти Кипра, Египта и Греции выступили с критикой незаконного соглашения по морским границам, подписанного так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии и Турцией.

Как уточнил Абдалла ат-Тани, документ не является действительным, так как у него нет ратификации. Кроме того, это соглашение может вызвать серьезные последствия. Власти Греции, Египта и Крита вызвали турецких послов для того, чтобы выяснить у них детали подписанного соглашения, которое означает вмешательство в чужие воды со стороны Турции и террористов ПНС Ливии. 

ливия

Ранее «премьер-министр» ПНС Ливии Файез Саррадж встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Стамбуле. Результатом встречи стало подписание соглашения, которое признано незаконным. Единственным легитимным правительством Ливии является Палата представителей, находящаяся в Тобруке. Членов Палаты представителей избирали демократическим путем, поэтому подписанный ПНС и Турцией документ является фиктивным. 

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о том, что Турция не раз поставляла террористам ПНС Ливии оружие, боеприпасы, военную технику, а также инструкторов и исламистов из сирийского Идлиба. Сами члены ПНС Ливии связаны с запрещенными в России террористическими организациями «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и ИГ. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#турция #политика #весь мир #пнс ливии

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