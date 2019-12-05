Брат Пабло Эскобара не остановился на огнемете и выпустил свой эластичный смартфон

Родной брат знаменитого колумбийского наркоборона Пабло Эскобара Роберто Эскобар выпустил собственный складной смартфон с гибким экраном и прочно защитой о утечки данных. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Еще недавно Роберто Эскобар представил миру свой огнемет, на создание которого, как он рассказывает, его вдохновил проект Илона Маска «Не огнемет». Теперь же брат скандального наркоборона выпустил собственный складной смартфон, который, по его словам, сможет конкурировать и с лидерами продаж — Apple и Samsung.

«Я сказал многим людям, что побью Apple и я это сделаю. Я отказался от сетей и магазинов, чтобы продавать клиентам телефоны всего за 349 долларов, телефоны, которые в магазинах стоят тысячи долларов, от Samsung и других компаний. Это моя цель — победить Apple и сделать это, как всегда своими руками», — поделился своими планами Эскобар.

Смартфон Escobar Fold 1 можно приобрести за $350. Гаджет поддерживает систему Android 9.0, в нем установлены две камеры — на 16 и 20 Мп, экран AMOLED FHD+, батарея на 4000 мАч и два разъема для sim-карт.