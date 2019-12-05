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17:19   5 Декабря 2019
Весь мир

Трамп попросил демократов поскорее объявить ему импичмент

Трамп попросил демократов поскорее объявить ему импичмент

Глава Белого дома Дональд Трамп призвал демократов палаты представителей объявить ему импичмент как можно раньше, чтобы скорее провести расследование и вернуться к делам. Об этом он написал в четверг, 5 декабря, в своем Twitter. 

«Если вы собираетесь объявить мне импичмент, сделайте это сейчас, быстро, чтобы мы смогли провести справедливое судебное разбирательство в Сенате и наша страна могла вернуться к делу», — написал глава государства. 

В случае, если палата представителей предъявит Трампу импичмент, над президентом США должен будет пройти судебный процесс. Для отстранения главы Белого дома от должности необходимо, чтобы две трети сенаторов признали его виновным в преступлении. В сенате преобладают республиканцы, а из них никто пока не говорил об импичменте. 

По мнению демократов, Трамп задержал военную помощь Украине и попросил в обмен на нее провести расследование против главного политического конкурента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп опровергает обвинения и настаивает на том, что всего лишь потребовал от украинских властей борьбы с коррупцией. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #трамп #общество #весь мир

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