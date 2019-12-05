Трамп попросил демократов поскорее объявить ему импичмент

Глава Белого дома Дональд Трамп призвал демократов палаты представителей объявить ему импичмент как можно раньше, чтобы скорее провести расследование и вернуться к делам. Об этом он написал в четверг, 5 декабря, в своем Twitter.

The Do Nothing Democrats had a historically bad day yesterday in the House. They have no Impeachment case and are demeaning our Country. But nothing matters to them, they have gone crazy. Therefore I say, if you are going to impeach me, do it now, fast, so we can have a fair.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019

«Если вы собираетесь объявить мне импичмент, сделайте это сейчас, быстро, чтобы мы смогли провести справедливое судебное разбирательство в Сенате и наша страна могла вернуться к делу», — написал глава государства.

В случае, если палата представителей предъявит Трампу импичмент, над президентом США должен будет пройти судебный процесс. Для отстранения главы Белого дома от должности необходимо, чтобы две трети сенаторов признали его виновным в преступлении. В сенате преобладают республиканцы, а из них никто пока не говорил об импичменте.

По мнению демократов, Трамп задержал военную помощь Украине и попросил в обмен на нее провести расследование против главного политического конкурента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп опровергает обвинения и настаивает на том, что всего лишь потребовал от украинских властей борьбы с коррупцией.