Российским психоневрологическим интернатам не хватает волонтеров

Российским психоневрологическим интернатам (ПНИ) не хватает волонтеров, об этом рассказала руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы, основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер.

Выступая на Международном форуме добровольцев в Сочи, Федермессер отметила, что в России не принято думать о таких интернатах, но в них тоже находятся люди. Сейчас в ПНИ мало волонтеров, поэтому необходимо оказывать помощь людям, находящимся в этих учреждениях. Федермессер призвала волонтеров приходить в ПНИ с интересными творческими проектами, чтобы помогать людям выздоравливать.

Ранее председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев выступил с идеей создания специальной базы неизвестных пациентов, что облегчило бы работу полицейским и волонтерам, разыскивающим пропавших людей. Президент РФ Владимир Путин одобрил эту идею.