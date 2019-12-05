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17:02   5 Декабря 2019
Весь мир

Забастовка работников транспорта в Париже продлится до 9 декабря

Забастовка работников транспорта в Париже продлится до 9 декабря

Начавшаяся в четверг, 5 декабря, в Париже забастовка транспортных работников продлится до следующего понедельника, 9 декабря.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV, ссылаясь на профсоюз столичной компании общественного транспорта RATP.

Напомним, 5 декабря в Париже началась крупнейшая за последние годы общенациональная забастовка, к которой присоединились разные категории французских граждан. В результате того, что участие в забастовке принимают сотрудники транспортных компаний, в Париже и по всей стране оказалась нарушена работа общественного транспорта. В столице в настоящее время закрыты 11 линий метрополитена, большинство пригородных электричек RER в предместьях Парижа отменены, из числа автобусов и трамваев функционируют не более 30%.

Причиной общенациональной забастовки во Франции, к которой присоединились не только транспортники, но и медработники, учителя и другие служащие, стала пенсионная реформа, которую пытается провести правительство, и которая может лишить целые категории работников социальных привилегий.

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Автор: Александр Люблинский
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