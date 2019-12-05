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 Procter & Gamble еще не получила уведомлений от ФАС по порошку Ariel

Procter & Gamble еще не получила уведомлений от ФАС по порошку Ariel

Минздрав раскритиковал возможную отмену ограничений на продажу сигарет у школ

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 Российским психоневрологическим интернатам не хватает волонтеров

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 Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту

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Меркель призвала воздержаться от спекуляций по делу убитого в Берлине гражданина Грузии

Меркель призвала воздержаться от спекуляций по делу убитого в Берлине гражданина Грузии

 Procter & Gamble еще не получила уведомлений от ФАС по порошку Ariel

Procter & Gamble еще не получила уведомлений от ФАС по порошку Ariel

16:50   5 Декабря 2019
Весь мир

Procter & Gamble еще не получила уведомлений от ФАС по порошку Ariel

Procter & Gamble еще не получила уведомлений от ФАС по порошку Ariel

Американская компания узнала о заявлении Федеральной антимонопольной службы РФ из открытых источников. Об этом сообщил представитель Procter & Gamble. Ранее ФАС по результатам совместных с Роспотребнадзором исследований установила, что стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продают в РФ, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом​​​.

«Компания P&G не получала каких-либо официальных уведомлений со стороны ФАС или Роспотребнадзора», — добавили в пресс-службе компании.

Procter & Gamble разбирается в ситуации, поэтому представители компании согласились работать с ФАС или Роспотребнадзором по любым возникающим вопросам. Вся продукция P&G, которую поставляют на российский рынок, полностью соответствует требованиям безопасности и качества продукции, предъявляемым в РФ и странах ЕАЭС.

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Автор: Анатолий Кубарев
#роспотребнадзор #фас #качество #порошок

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