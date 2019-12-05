Procter & Gamble еще не получила уведомлений от ФАС по порошку Ariel

Американская компания узнала о заявлении Федеральной антимонопольной службы РФ из открытых источников. Об этом сообщил представитель Procter & Gamble. Ранее ФАС по результатам совместных с Роспотребнадзором исследований установила, что стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продают в РФ, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом​​​.

«Компания P&G не получала каких-либо официальных уведомлений со стороны ФАС или Роспотребнадзора», — добавили в пресс-службе компании. Procter & Gamble разбирается в ситуации, поэтому представители компании согласились работать с ФАС или Роспотребнадзором по любым возникающим вопросам. Вся продукция P&G, которую поставляют на российский рынок, полностью соответствует требованиям безопасности и качества продукции, предъявляемым в РФ и странах ЕАЭС. ФАС России уличила производителей шоколада #Lindt, порошков #Ariel и #Persil в "двойных стандартах" качества продукции, поставляемый на российский и зарубежный рынки. Товары отличаются по качеству, составу и… https://t.co/oC4TOuIzWU — ФАС (@rus_fas) 4 декабря 2019 г.