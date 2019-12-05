Минздрав раскритиковал возможную отмену ограничений на продажу сигарет у школ

В Минздраве уверены, что отмена ограничений по продаже сигарет в радиусе 100 метров от школ и вузов приведет к увеличению потребления табака среди подростков. Защита их прав и интересов должны быть в приоритете.

Ряд исследований доказывает, что на потребление табака значительное влияние оказывает плотность сети розничной продажи табачной продукции и количество торговых точек на душу населения.

Кроме того, это противоречит антитабачной концепции, которая была недавно утверждена.

Ранее СМИ сообщили, что российские ритейлеры предлагают пересмотреть ограничения на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от школ.