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Минздрав раскритиковал возможную отмену ограничений на продажу сигарет у школ

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16:56   5 Декабря 2019
Россия

Минздрав раскритиковал возможную отмену ограничений на продажу сигарет у школ

Минздрав раскритиковал возможную отмену ограничений на продажу сигарет у школ

В Минздраве уверены, что отмена ограничений по продаже сигарет в радиусе 100 метров от школ и вузов приведет к увеличению потребления табака среди подростков. Защита их прав и интересов должны быть в приоритете.

Ряд исследований доказывает, что на потребление табака значительное влияние оказывает плотность сети розничной продажи табачной продукции и количество торговых точек на душу населения.

Кроме того, это противоречит антитабачной концепции, которая была недавно утверждена.

Ранее СМИ сообщили, что российские ритейлеры предлагают пересмотреть ограничения на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от школ.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #минздрав #табак

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