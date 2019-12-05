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17:03   5 Декабря 2019
Россия

Адвокаты прочат успех в суде жертве фейка «Фонтанки» про бойца ЧВК «Вагнера» в Брянске

Адвокаты прочат успех в суде жертве фейка «Фонтанки» про бойца ЧВК «Вагнера» в Брянске

Герой фейкового расследования «Фонтанки» Руслан имеет большие шансы на успех в суде по иску о защите чести и достоинства. Об этом заявила адвокат Юлия Вербицкая в беседе с Nation News в четверг, 5 декабря. 

По словам Вербицкой, Руслан имеет полное право обратиться в суд, чтобы потребовать опровержения информации. Он сможет получить моральную компенсацию, если факты подтвердят, что публикация унизила его честь и достоинство.

«Если будет доказано, что эти слова были приписаны ему, то изданию придется доказывать факт того, что у него брали интервью, и то, что с журналистом общался именно этот человек. Если фактов нет, то сомневаюсь, что издание сможет доказать обратное», — сказал она. 

Адвокат посоветовал жертве фейка «Фонтанки» требовать опровержение в суде

Специалист по международному праву, адвокат Тимура Маршани посоветовал герою «Фонтанки» подготовить заявление в защиту чести, достоинства и деловой репутации. Кроме этого, Руслану по силам потребовать письменного опровержения у петербургского издания за клевету. 

Ранее «Фонтанка» опубликовала фейковое интервью с якобы сотрудником ЧВК «Вагнера» Русланом, который обучал патриотизму детей в брянском областном губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Гагарина. ФАН позже выяснил, что молодой человек ниже ростом собеседника «Фонтанки», у него нет татуировки на груди, он никогда не был в Сирии и, более того, не давал никакого интервью. Молодой человек пообещал ФАН подать в суд на петербургское СМИ. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
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