Конгломерат террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии грозится на словах передать Москве список россиян, поддерживающих Ливийскую национальную армию (ЛНА) и ее командующего фельдмаршала Халифу Хафтара. Это представители джихадистов намерены выдать за доказательство присутствия в республике бойцов ЧВК «Вагнера». Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин напомнил «Народным новостям», что предыдущие «доказательства» от террористов не выглядели убедительно.

«Там были какие-то фотографии, телефоны, документы якобы российского происхождения, но не было указаний на то, чья это сумка, чьи это материалы», – утверждает Рожин.

Эксперт предполагает, что новую порцию фейков террористы запустили на фоне истории со сбитыми американским и итальянским беспилотниками. Запад, как обычно, решил найти русский след.

«Но, опять же, в качестве доказательств были представлены только снимки тех «Панцирей», которые РФ в свое время поставляла для Арабских Эмиратов», – рассказал Рожин.

Рожин обратил внимание, что США не принимают открытого участия в конфликтах Ливии, однако, по мнению эксперта, очевидно поддерживают сторону главы ливийского ПНС Файеза Сарраджа.

«Учитывая зависимость ПНС Ливии от США, неудивительно, что они выступают в схожем ключе, поддерживая американские заявления. Но ПНС не предоставило никаких реальных улик», – заключил эксперт.

В состав так называемого Правительства Национального Согласия входят террористы из различных террористических бандформирований, таких как ИГ, «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане» (все три запрещены в РФ). Весной 2019 года они захватили в плен двух русских социологов без предъявления обвинений. Бандиты из ПНС причастны к множественным пыткам людей и работорговле.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара с 2014 года ведет антитеррористическую операцию «Аль-Карама», чтобы освободить страну, в частности – столицу Триполи, от джихадистов и боевиков ПНС.