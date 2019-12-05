Путин назвал хорошей идеей создание единой базы неизвестных пациентов

Президент России Владимир Путин охарактеризовал хорошей идеей создание единой базы неизвестных пациентов, с которой выступил председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

Как пояснил Сергеев, отряд провел более 62 тысяч поисковых операций за девять лет и более 49 тысяч человек найдены живыми. Глава отряда отметил, что зачастую волонтеры продолжают поиски человека, когда он уже находится в больнице, но никто об этом не знает. Сергеев предложил создать специальную базу, к которой будут подключены не только больницы, но и отделения полиции для поступления оперативной информации. В частности, это поможет в поисках пожилых людей, которые страдают проблемами с памятью и не могут вспомнить своего имени и адреса.

Владимир Путин согласился, что идея является хорошей и правильной и заявил, что лично поддержит создание такой общей базы. Российский лидер пообещал поручить профильным ведомствам заняться отработкой соответствующего предложения.