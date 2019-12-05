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 Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту

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Меркель призвала воздержаться от спекуляций по делу убитого в Берлине гражданина Грузии

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16:28   5 Декабря 2019
Россия

Путин назвал хорошей идеей создание единой базы неизвестных пациентов

Путин назвал хорошей идеей создание единой базы неизвестных пациентов

Президент России Владимир Путин охарактеризовал хорошей идеей создание единой базы неизвестных пациентов, с которой выступил председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

Как пояснил Сергеев, отряд провел более 62 тысяч поисковых операций за девять лет и более 49 тысяч человек найдены живыми. Глава отряда отметил, что зачастую волонтеры продолжают поиски человека, когда он уже находится в больнице, но никто об этом не знает. Сергеев предложил создать специальную базу, к которой будут подключены не только больницы, но и отделения полиции для поступления оперативной информации. В частности, это поможет в поисках пожилых людей, которые страдают проблемами с памятью и не могут вспомнить своего имени и адреса. 

Владимир Путин согласился, что идея является хорошей и правильной и заявил, что лично поддержит создание такой общей базы. Российский лидер пообещал поручить профильным ведомствам заняться отработкой соответствующего предложения. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #общество #поисковая операция

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