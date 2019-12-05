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 Российским психоневрологическим интернатам не хватает волонтеров

Российским психоневрологическим интернатам не хватает волонтеров
Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

 Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту
Меркель призвала воздержаться от спекуляций по делу убитого в Берлине гражданина Грузии

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16:29   5 Декабря 2019
Весь мир

Эрдоган объяснил причину одобрения Турцией плана НАТО по защите Польши

Эрдоган объяснил причину одобрения Турцией плана НАТО по защите Польши

Анкара одобрила на саммите в Лондоне план Североатлантического альянса по защите Варшавы и балтийских стран по просьбе президентов Польши, Франции и Германии, а также генерального секретаря НАТО. Об этом сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что страны-члены НАТО одобрили на саммите в Лондоне обновленный оборонный план по Балтике, поэтому президенты Франции и Польши, канцлер Германии обратились к Анкаре за поддержкой.

«После моих встреч с друзьями мы сказали «да», но ожидаем от альянса такой же поддержки в нашей борьбе с терроризмом», — ответил Эрдоган.

По его словам, к сожалению, страны Североатлантического альянса лишь на словах заявляют о готовности к этому. Некоторые турецкие союзники по НАТО идут «рука об руку с террористическими организациями».

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Автор: Анатолий Кубарев
#польша #нато #турция #эрдоган

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