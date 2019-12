Эрдоган объяснил причину одобрения Турцией плана НАТО по защите Польши

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что страны-члены НАТО одобрили на саммите в Лондоне обновленный оборонный план по Балтике, поэтому президенты Франции и Польши, канцлер Германии обратились к Анкаре за поддержкой.

По его словам, к сожалению, страны Североатлантического альянса лишь на словах заявляют о готовности к этому. Некоторые турецкие союзники по НАТО идут «рука об руку с террористическими организациями».

