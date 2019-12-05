Эрдоган объяснил причину одобрения Турцией плана НАТО по защите Польши

Анкара одобрила на саммите в Лондоне план Североатлантического альянса по защите Варшавы и балтийских стран по просьбе президентов Польши, Франции и Германии, а также генерального секретаря НАТО. Об этом сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что страны-члены НАТО одобрили на саммите в Лондоне обновленный оборонный план по Балтике, поэтому президенты Франции и Польши, канцлер Германии обратились к Анкаре за поддержкой.

«После моих встреч с друзьями мы сказали «да», но ожидаем от альянса такой же поддержки в нашей борьбе с терроризмом», — ответил Эрдоган.

По его словам, к сожалению, страны Североатлантического альянса лишь на словах заявляют о готовности к этому. Некоторые турецкие союзники по НАТО идут «рука об руку с террористическими организациями».