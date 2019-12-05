Лавров заявил, что у России есть ответ на угрозы НАТО

Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Минздрав раскритиковал возможную отмену ограничений на продажу сигарет у школ

Минздрав раскритиковал возможную отмену ограничений на продажу сигарет у школ

 Российским психоневрологическим интернатам не хватает волонтеров

Российским психоневрологическим интернатам не хватает волонтеров
Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

 Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту
Меркель призвала воздержаться от спекуляций по делу убитого в Берлине гражданина Грузии

Меркель призвала воздержаться от спекуляций по делу убитого в Берлине гражданина Грузии

 Procter & Gamble еще не получила уведомлений от ФАС по порошку Ariel

Procter & Gamble еще не получила уведомлений от ФАС по порошку Ariel

Минздрав раскритиковал возможную отмену ограничений на продажу сигарет у школ

Минздрав раскритиковал возможную отмену ограничений на продажу сигарет у школ

 Российским психоневрологическим интернатам не хватает волонтеров

Российским психоневрологическим интернатам не хватает волонтеров
Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

 Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту
Меркель призвала воздержаться от спекуляций по делу убитого в Берлине гражданина Грузии

Меркель призвала воздержаться от спекуляций по делу убитого в Берлине гражданина Грузии

 Procter & Gamble еще не получила уведомлений от ФАС по порошку Ariel

Procter & Gamble еще не получила уведомлений от ФАС по порошку Ariel

16:22   5 Декабря 2019
Россия

Лавров заявил, что у России есть ответ на угрозы НАТО

Лавров заявил, что у России есть ответ на угрозы НАТО

Москва не собирается ввязываться в гонку вооружений, однако обеспечит свою безопасность. Об этом в четверг, 5 декабря, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости. 

Выступая на пресс-конференции по результатам СМИД ОБСЕ, Лавров подчеркнул, что у России есть ответ на угрозы НАТО, и она знает, как ни них ответить, чтобы не впадать в гонку вооружений. 

«У нас есть ответ на все те угрозы, которые Североатлантический альянс множит в этом мире, прямо называя Россию наряду с Китаем целью этих угроз. И мы знаем, как ответить на эти угрозы так, чтобы не впадать ни в какую гонку вооружений, но чтобы наша безопасность была самым надежным образом обеспечена», — заявил министр. 

Ранее глава МИД РФ прокомментировал наращивание военных бюджетов стан НАТО.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #нато #лавров #политика #общество #весь мир #гонка вооружений

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...