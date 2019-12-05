Лавров заявил, что у России есть ответ на угрозы НАТО

Москва не собирается ввязываться в гонку вооружений, однако обеспечит свою безопасность. Об этом в четверг, 5 декабря, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Выступая на пресс-конференции по результатам СМИД ОБСЕ, Лавров подчеркнул, что у России есть ответ на угрозы НАТО, и она знает, как ни них ответить, чтобы не впадать в гонку вооружений.

«У нас есть ответ на все те угрозы, которые Североатлантический альянс множит в этом мире, прямо называя Россию наряду с Китаем целью этих угроз. И мы знаем, как ответить на эти угрозы так, чтобы не впадать ни в какую гонку вооружений, но чтобы наша безопасность была самым надежным образом обеспечена», — заявил министр.

Ранее глава МИД РФ прокомментировал наращивание военных бюджетов стан НАТО.