Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

Депутаты от партии «Слуга народа» Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании в Верховной раде Украины. Об этом сообщила депутат фракции Ирина Верещук.

Депутат рассказала, что конфликт произошел на почве оскорбительного высказывания в ее сторону, которое сделал Лерос. Не желавший извиняться, он вступил в драку с Бужанским.

У нас действительно был мини-конфликт с господином Гео Леросом, который, я считаю, не в политический способ высказывался в отношении меня публично, в чате. Я сделала ему замечание и попросила, чтобы он сегодня пришел и извинился. Он не отреагировал. Я попросила руководство фракции отреагировать. Руководство фракции не отреагировало. Я у себя, где я сижу, рассказала эту ситуацию, и такая ситуация случилась, когда те, кто это услышали, пошли у него попросить, чтобы он все-таки извинился, и больше такого не происходило», — поделилась деталями произошедшего Верещук с информационным агентством «Укринформ».

Также Верещук призналась, что хоть Бужанский и отреагировал на е епросьбу очень эмоционально, она ему благодарна.