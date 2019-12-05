Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Минздрав раскритиковал возможную отмену ограничений на продажу сигарет у школ

Минздрав раскритиковал возможную отмену ограничений на продажу сигарет у школ

 Российским психоневрологическим интернатам не хватает волонтеров

Российским психоневрологическим интернатам не хватает волонтеров
Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

 Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту
Меркель призвала воздержаться от спекуляций по делу убитого в Берлине гражданина Грузии

Меркель призвала воздержаться от спекуляций по делу убитого в Берлине гражданина Грузии

 Procter & Gamble еще не получила уведомлений от ФАС по порошку Ariel

Procter & Gamble еще не получила уведомлений от ФАС по порошку Ariel

Минздрав раскритиковал возможную отмену ограничений на продажу сигарет у школ

Минздрав раскритиковал возможную отмену ограничений на продажу сигарет у школ

 Российским психоневрологическим интернатам не хватает волонтеров

Российским психоневрологическим интернатам не хватает волонтеров
Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

 Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту
Меркель призвала воздержаться от спекуляций по делу убитого в Берлине гражданина Грузии

Меркель призвала воздержаться от спекуляций по делу убитого в Берлине гражданина Грузии

 Procter & Gamble еще не получила уведомлений от ФАС по порошку Ariel

Procter & Gamble еще не получила уведомлений от ФАС по порошку Ariel

16:56   5 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

Депутаты от партии «Слуга народа» Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании в Верховной раде Украины. Об этом сообщила депутат фракции Ирина Верещук.

Депутат рассказала, что конфликт произошел на почве оскорбительного высказывания в ее сторону, которое сделал Лерос. Не желавший извиняться, он вступил в драку с Бужанским.

У нас действительно был мини-конфликт с господином Гео Леросом, который, я считаю, не в политический способ высказывался в отношении меня публично, в чате. Я сделала ему замечание и попросила, чтобы он сегодня пришел и извинился. Он не отреагировал. Я попросила руководство фракции отреагировать. Руководство фракции не отреагировало. Я у себя, где я сижу, рассказала эту ситуацию, и такая ситуация случилась, когда те, кто это услышали, пошли у него попросить, чтобы он все-таки извинился, и больше такого не происходило», — поделилась деталями произошедшего Верещук с информационным агентством «Укринформ».

Также Верещук призналась, что хоть Бужанский и отреагировал на е епросьбу очень эмоционально, она ему благодарна.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#украина #драка #верховная рада

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...