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 Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту
Меркель призвала воздержаться от спекуляций по делу убитого в Берлине гражданина Грузии

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16:24   5 Декабря 2019
Россия

Лавров считает, что НАТО хочет доминировать не только в Европе, но и на Ближнем Востоке

Лавров считает, что НАТО хочет доминировать не только в Европе, но и на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что решение НАТО нарастить военный бюджет говорит о желании альянса доминировать не только в Европе, но и на Ближнем Востоке. Речь об этом зашла по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Братиславе.

«Безоглядное расширение (НАТО) продолжается, военная инфраструктура быстро сдвигается на восток, вплотную к российским границам, идет постоянное нагнетание напряженности, постоянные обвинения в агрессивных намерениях нашей страны», — сказал Лавров.

Это при том, что нынешний бюджет уже в десятки раз превосходит военный бюджет России. Все это свидетельствует о том, что НАТО хочет занять доминирующее положение в Евроатлантике. А если судить по поведению альянса на Ближнем Востоке, то и там тоже, убежден министр.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #нато #лавров

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