Лавров считает, что НАТО хочет доминировать не только в Европе, но и на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что решение НАТО нарастить военный бюджет говорит о желании альянса доминировать не только в Европе, но и на Ближнем Востоке. Речь об этом зашла по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Братиславе.

«Безоглядное расширение (НАТО) продолжается, военная инфраструктура быстро сдвигается на восток, вплотную к российским границам, идет постоянное нагнетание напряженности, постоянные обвинения в агрессивных намерениях нашей страны», — сказал Лавров.

Это при том, что нынешний бюджет уже в десятки раз превосходит военный бюджет России. Все это свидетельствует о том, что НАТО хочет занять доминирующее положение в Евроатлантике. А если судить по поведению альянса на Ближнем Востоке, то и там тоже, убежден министр.