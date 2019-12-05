96-летнего ветерана из Ейска пригласили на Парад Победы по поручению Путина

96-летнего ветерана Великий Отечественной войны из Ейска пригласили на Парад Победы в Москву по поручению президента РФ Владимира Путина. Ветеран обратился на «прямую линию» с просьбой попасть на главный праздник Победы в мае 2020 года.

Президенту РФ представили новый формат обработки обращений на «прямую линию». Волонтеры Общероссийского народного фронта рассказали Путину о том, что к нему обратился 96-летний пенсионер из Ейска, который участвовал в Великой Отечественной войне, и рассказал, что хотел бы попасть на Красную площадь 9 мая.

Владимир Путин попросил передать ветерану личное приглашение и предоставить ему почетное место, с которого будет виден весь парад и его праздничная честь.