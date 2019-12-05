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 Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту
Меркель призвала воздержаться от спекуляций по делу убитого в Берлине гражданина Грузии

Меркель призвала воздержаться от спекуляций по делу убитого в Берлине гражданина Грузии

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16:52   5 Декабря 2019
Весь мир

Меркель призвала воздержаться от спекуляций по делу убитого в Берлине гражданина Грузии

Меркель призвала воздержаться от спекуляций по делу убитого в Берлине гражданина Грузии

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала общественность воздержаться от спекуляций вокруг убийства гражданина Грузии в Берлине на время, пока ведется расследование.

Канцлер ФРГ подтвердила, что у Генпрокуратуры Германии есть подозрения о причастности к убийству гражданина России, однако призвала не торопиться с выводами.

«Я не думаю, что есть смысл сейчас отвечать на спекулятивные вопросы, но нужно дождаться результатов работы Генпрокуратуры», – сказала Меркель.

В августе этого года в центре Берлина выстрелом в голову был убит гражданин Грузии чеченского происхождения, бывший полевой командир Зелимхан Хамгошвили. Берлин назвал это заказным убийством и позже обвинил в убийстве россиянина. Немецкие СМИ голословно связали преступление с российскими спецслужбами.

Кремль заявил, что все обвинения беспочвенны.

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Автор: Алина Бранцевич
#меркель #германия #берлин

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