Меркель призвала воздержаться от спекуляций по делу убитого в Берлине гражданина Грузии

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала общественность воздержаться от спекуляций вокруг убийства гражданина Грузии в Берлине на время, пока ведется расследование.

Канцлер ФРГ подтвердила, что у Генпрокуратуры Германии есть подозрения о причастности к убийству гражданина России, однако призвала не торопиться с выводами.

«Я не думаю, что есть смысл сейчас отвечать на спекулятивные вопросы, но нужно дождаться результатов работы Генпрокуратуры», – сказала Меркель.

В августе этого года в центре Берлина выстрелом в голову был убит гражданин Грузии чеченского происхождения, бывший полевой командир Зелимхан Хамгошвили. Берлин назвал это заказным убийством и позже обвинил в убийстве россиянина. Немецкие СМИ голословно связали преступление с российскими спецслужбами.

Кремль заявил, что все обвинения беспочвенны.