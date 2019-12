Железнодорожную магистраль Rail Baltic в Эстонии не построят в срок

Согласно документу, эстонская часть проекта подорожала на 31,7 миллиона евро или 13,9 процента по сравнению со сметой, которую согласовали в договорах софинансирования с Европейским союзом, взявшего 85 процентов расходов. Однако ЕС финансирует Rail Baltic согласно первоначальной смете, поэтому все дополнительные расходы страны-участницы оплатят самостоятельно.

Аудиторы Госконтроля объяснили, что строительство Rail Baltic задержится из-за несвоевременной выдачи условий на проектирование и необходимости более тщательно исследовать провалы конкурсов по поиску подрядчика, а также в связи с задержкой с принятием закона о выкупе частных земель для строительства железнодорожной магистрали.

Характерное для большинства крупных и долгосрочных проектов подорожание объясняется, в частности, уточнением прогнозной стоимости Rail Baltic. В отчете отметили, что действия по строительству железной дороги, которые относятся к ответственности Эстонии, в среднем отстают по срокам реализации более чем на два года, а в целом по всему проекту на полтора года.

#RailBaltica regional #stations and stops will be constructed to secure #passenger services for #regionaltraffic. The implementation of regional stops and stations will be a national responsibility of each Baltic country. See how: https://t.co/cRAexBd5cL pic.twitter.com/0gi9CzVZeS