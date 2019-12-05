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16:09   5 Декабря 2019
Весь мир

Железнодорожную магистраль Rail Baltic в Эстонии не построят в срок

Железнодорожную магистраль Rail Baltic в Эстонии не построят в срок

Строительство железнодорожной магистрали Rail Baltic, которая свяжет государства Западной Европы со странами Балтии, подорожало. Об этом говорится в обнародованном в четверг, 5 декабря, отчете Государственного контроля Эстонии.

Согласно документу, эстонская часть проекта подорожала на 31,7 миллиона евро или 13,9 процента по сравнению со сметой, которую согласовали в договорах софинансирования с Европейским союзом, взявшего 85 процентов расходов. Однако ЕС финансирует Rail Baltic согласно первоначальной смете, поэтому все дополнительные расходы страны-участницы оплатят самостоятельно.

Железнодорожную магистраль Rail Baltic в Эстонии не построят в срок

Аудиторы Госконтроля объяснили, что строительство Rail Baltic задержится из-за несвоевременной выдачи условий на проектирование и необходимости более тщательно исследовать провалы конкурсов по поиску подрядчика, а также в связи с задержкой с принятием закона о выкупе частных земель для строительства железнодорожной магистрали.

Характерное для большинства крупных и долгосрочных проектов подорожание объясняется, в частности, уточнением прогнозной стоимости Rail Baltic. В отчете отметили, что действия по строительству железной дороги, которые относятся к ответственности Эстонии, в среднем отстают по срокам реализации более чем на два года, а в целом по всему проекту на полтора года.

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Автор: Анатолий Кубарев
#эстония #строительство #общество #магистраль

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