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 Российским психоневрологическим интернатам не хватает волонтеров

Российским психоневрологическим интернатам не хватает волонтеров
Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

 Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту
Меркель призвала воздержаться от спекуляций по делу убитого в Берлине гражданина Грузии

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15:55   5 Декабря 2019
Россия

Путин считает, что общение с волонтерами делает человека лучше и добрее

Путин считает, что общение с волонтерами делает человека лучше и добрее

Глава государства Владимир Путин уверен, что общение с волонтерами делает любого человека лучше и добрее. Он отметил, что ему такое общение всегда в радость. Речь об этом зашла 5 декабря на форуме «Доброволец России».

«Мне всегда доставляет удовольствие общаться с вами. Потому что общение с такими людьми делает любого человека лучше и добрее», — подчеркнул российский лидер. 

Сегодня, 5 декабря, в стране отмечается День добровольца. В эти дни в Сочи проходит Международный форум добровольцев.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #общество #волонтеры

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