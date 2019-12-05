Путин считает, что общение с волонтерами делает человека лучше и добрее

Глава государства Владимир Путин уверен, что общение с волонтерами делает любого человека лучше и добрее. Он отметил, что ему такое общение всегда в радость. Речь об этом зашла 5 декабря на форуме «Доброволец России».

«Мне всегда доставляет удовольствие общаться с вами. Потому что общение с такими людьми делает любого человека лучше и добрее», — подчеркнул российский лидер.

Сегодня, 5 декабря, в стране отмечается День добровольца. В эти дни в Сочи проходит Международный форум добровольцев.