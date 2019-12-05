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 Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту

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16:38   5 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинское правительство планирует с 1 марта 2020 года запретить гражданам пересекать государственную границу с РФ по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Об этом журналистам рассказал глава Департамента консульской службы украинского Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.

«Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении», — приводит агентство УНИАН слова дипломата.

Таким образом, пояснил Погорельцев, планируется приостановить действие положений ряда соглашений, которые были заключены в период с 1997 по 2011 год.

Принятие такого решения Погорельцев объяснил необходимостью контроля за вывозом детей, так как, по его словам, в последнее время отмечается ежегодный рост числа случаев выявления на границе поддельных документов. Также дипломат добавил, что во внутреннем паспорте Украины, так же как и в свидетельстве о рождении отсутствует информация о владельце документа на латинице, что делает невозможным автоматическое считывание данных при прохождении погранконтроля и проверку лица на возможные ограничения при пересечении границы.

Напомним, в июле текущего года российские пограничники задержали двух граждан Украины, пытавшихся проехать в Крым, которые, как выяснилось при проверке, находились в розыске.

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Автор: Александр Люблинский
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