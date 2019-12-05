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Минздрав раскритиковал возможную отмену ограничений на продажу сигарет у школ

Минздрав раскритиковал возможную отмену ограничений на продажу сигарет у школ

 Российским психоневрологическим интернатам не хватает волонтеров

Российским психоневрологическим интернатам не хватает волонтеров
Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

 Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту
Меркель призвала воздержаться от спекуляций по делу убитого в Берлине гражданина Грузии

Меркель призвала воздержаться от спекуляций по делу убитого в Берлине гражданина Грузии

 Procter & Gamble еще не получила уведомлений от ФАС по порошку Ariel

Procter & Gamble еще не получила уведомлений от ФАС по порошку Ariel

15:44   5 Декабря 2019
Россия

Премию «Волонтер года» получила Инесса Клюкина

Премию «Волонтер года» получила Инесса Клюкина

Премию «Волонтер года» получила Инесса Клюкина, которую за победу наградил президент России Владимир Путин. 

Клюкина стала автором проекта  «Творческая инклюзивная студия «Э-моция», который заработал в сентябре 2016 года в Казани. Проект направлен на формирование позитивного образа активного человека с ограниченными возможностями здоровья через театральные занятия, а также на расширение инклюзивного сообщества. 

Участниками проекта являлись граждане страны старше 18 лет, в нем участвовали 300 волонтеров из сферы культуры. Всего в рамках проекта прошло 35 показов в десяти российских городах.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #общество

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