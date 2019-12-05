Премию «Волонтер года» получила Инесса Клюкина, которую за победу наградил президент России Владимир Путин.

Клюкина стала автором проекта «Творческая инклюзивная студия «Э-моция», который заработал в сентябре 2016 года в Казани. Проект направлен на формирование позитивного образа активного человека с ограниченными возможностями здоровья через театральные занятия, а также на расширение инклюзивного сообщества.

Участниками проекта являлись граждане страны старше 18 лет, в нем участвовали 300 волонтеров из сферы культуры. Всего в рамках проекта прошло 35 показов в десяти российских городах.