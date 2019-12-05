«Расследования» Навального настолько «интересны», что их готовы смотреть только боты и тролли

Блогер Алексей Навальный вновь прибег к «марьинским ботам» в попытке продвинуть свой канал на YouTube, сообщили «Народные новости».

На провал основателя ФБК, попавшего в реестр иноагентов, обратили внимание в Telegram-канале «АнтиНавальный». Так, под последней публикацией выстроились комментарии с одинаковым содержанием и даже идентичными «опечатками»:

«Оскар за лучший фильм 2019 года!».

Автор «АнтиНавального» считает, что таким образом блогер хочет получить «Рубиновую кнопку» американского видеохостинга. Напомним, что это награда выдается за 50 миллионов подписчиков.

Впервые о «марьинских ботах» заговорили в августе 2019 года, хотя технология была изучена Навальным много раньше. Летом же она получила свое название. Так, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир в Марьино фабрику, где клепались заказные комментарии. Как оказалось, эта «фабрика троллей» призывала жителей столицы поддержать кандидатов от «оппозиции» и участвовать в незаконных митингах. После Навальный использовал эту методику, чтобы обвалить рейтинг ресторана «Армения», подавшего на него в суд.