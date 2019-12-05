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Российским психоневрологическим интернатам не хватает волонтеров
Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

 Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту

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15:58   5 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Киев расширит полномочия Донбасса и имплементирует в законе «формулу Штайнмайера»

Киев расширит полномочия Донбасса и имплементирует в законе «формулу Штайнмайера»

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что после Нового года Киев намерен имплементировать «формулу Штайнмайера» в законе об особом статусе Донбасса.

Ермак сообщил, что на Украине планируется конституционная реформа, направленная на децентрализацию, по итогам переговоров «нормандской четверки», которые пройдут 9 декабря. При этом, по его словам, Донбасс будет наделен особыми полномочиями, но речь не идет об автономии.

«Украина готова выполнить положение минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации. Ни о какой федерализации речь не идет», — передало слова Ермака издание «Европейская правда».

Также помощник украинского президента рассказал, что по итогам саммита в «нормандском формате» в парламенте будет представлен законопроект о продлении срока действия закона об особом статусе Донбасса. Ермак добавил, что в начале следующего года Киев готов внести в закон соответствующие изменения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что новый закон о статусе территории будет принят до конца года, но позже было принято решение продлить старый. Причиной, по словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, стала нахватка времени для разработки закона.

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Автор: Галина Кандинская
#донбасс #украина #саммит

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