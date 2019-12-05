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Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

 Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту

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15:36   5 Декабря 2019
Россия

Путин в два раза увеличил размер гранта на поддержку конкурса «Доброволец России»

Путин в два раза увеличил размер гранта на поддержку конкурса «Доброволец России»

Президент РФ Владимир Путин сообщил волонтерам о двукратном увеличении размера гранта, выделяемого на проведение конкурса «Доброволец России».

Об этом глава государства рассказал в четверг, общаясь с участниками Международного форума добровольцев.

По словам Путина, в нашей стране принято дарить подарки на праздники, а 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера).

«Конечно, волонтеры работают бескорыстно, но все-таки в праздничный день у нас принято дарить подарки. Хочу проинформировать вас о том, что принято решение удвоить грант на поддержку конкурса "Доброволец России"», - сообщил президент участникам мероприятия.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #общество #грант #волонтеры #добровольцы

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