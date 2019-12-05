Путин в два раза увеличил размер гранта на поддержку конкурса «Доброволец России»

Президент РФ Владимир Путин сообщил волонтерам о двукратном увеличении размера гранта, выделяемого на проведение конкурса «Доброволец России».

Об этом глава государства рассказал в четверг, общаясь с участниками Международного форума добровольцев.

По словам Путина, в нашей стране принято дарить подарки на праздники, а 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера).