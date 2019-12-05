Путин в два раза увеличил размер гранта на поддержку конкурса «Доброволец России»
Президент РФ Владимир Путин сообщил волонтерам о двукратном увеличении размера гранта, выделяемого на проведение конкурса «Доброволец России».
Об этом глава государства рассказал в четверг, общаясь с участниками Международного форума добровольцев.
По словам Путина, в нашей стране принято дарить подарки на праздники, а 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера).
«Конечно, волонтеры работают бескорыстно, но все-таки в праздничный день у нас принято дарить подарки. Хочу проинформировать вас о том, что принято решение удвоить грант на поддержку конкурса "Доброволец России"», - сообщил президент участникам мероприятия.