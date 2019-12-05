Женская сборная России по гандболу одержала четвёртую победу подряд на ЧМ

Российская женская сборная в рамках четвертого тура чемпионата мира по гандболу в Японии выиграла хозяек турнира. Об этом стало известно в четверг, 5 декабря.

Отмечается, что игра завершилась со счетом 33:23. Больше всех мячей забила Анна Сень, ставшая самым результативным игроком в составе национальной команды.

Известно, что для подопечных Амброса Мартиа текущая победа стала четвертой подряд с начала соревнований.

Завтра, 6 декабря, состоится следующий матч россиянок со Швецией.

Женская сборная России одержала четвертую победу на ЧМ по гандболу https://t.co/Li6ETRVQKw pic.twitter.com/W7GO78cyh5 — Jenkers News (RUS) (@jenkers_ru) December 5, 2019

Ранее стало известно, что российская женская сборная по гандболу досрочно вышла в основной групповой этап ЧМ.