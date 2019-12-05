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 Российским психоневрологическим интернатам не хватает волонтеров

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Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

 Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту
Меркель призвала воздержаться от спекуляций по делу убитого в Берлине гражданина Грузии

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15:32   5 Декабря 2019
Россия

Женская сборная России по гандболу одержала четвёртую победу подряд на ЧМ

Женская сборная России по гандболу одержала четвёртую победу подряд на ЧМ

Российская женская сборная в рамках четвертого тура чемпионата мира по гандболу в Японии выиграла хозяек турнира. Об этом стало известно в четверг, 5 декабря. 

Отмечается, что игра завершилась со счетом 33:23. Больше всех мячей забила Анна Сень, ставшая самым результативным игроком в составе национальной команды. 

Известно, что для подопечных Амброса Мартиа текущая победа стала четвертой подряд с начала соревнований.

Завтра, 6 декабря, состоится следующий матч россиянок со Швецией. 

Ранее стало известно, что российская женская сборная по гандболу досрочно вышла в основной групповой этап ЧМ.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #спорт #общество #гандбол

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