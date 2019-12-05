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15:34   5 Декабря 2019
Россия

Лоукостер «Победа» полетит из Москвы и Петербурга в Воронеж за 499 рублей

Лоукостер «Победа» полетит из Москвы и Петербурга в Воронеж за 499 рублей

Низкобюджетная авиакомпания с 29 марта 2020 года начнет выполнять полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Воронеж. Об этом сообщил представитель лоукостера «Победа», входящего в группу «Аэрофлот».

По его словам, авиакомпания уже продает билеты на рейсы в Воронеж из столицы и Петербурга, поэтому по традиции в момент старта продаж на сайте «Победы» предложили билеты и по минимальному тарифу — 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов. Самолеты авиакомпании полетят из Москвы в Воронеж ежедневно, а из Петербурга пять раз в неделю.

«Полеты в Воронеж начнутся 29 марта 2020 года», — резюмировали в пресс-службе​​​ «Победы».

В парке лоукостера летает 30 новых самолетов Boeing 737–800, который поставили напрямую с завода-производителя. Средний возраст флота «Победы» составляет 2,3 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #петербург #самолет #воронеж

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