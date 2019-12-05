Лоукостер «Победа» полетит из Москвы и Петербурга в Воронеж за 499 рублей

Низкобюджетная авиакомпания с 29 марта 2020 года начнет выполнять полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Воронеж. Об этом сообщил представитель лоукостера «Победа», входящего в группу «Аэрофлот».

По его словам, авиакомпания уже продает билеты на рейсы в Воронеж из столицы и Петербурга, поэтому по традиции в момент старта продаж на сайте «Победы» предложили билеты и по минимальному тарифу — 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов. Самолеты авиакомпании полетят из Москвы в Воронеж ежедневно, а из Петербурга пять раз в неделю.