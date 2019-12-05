Путин взял с Елки желаний «шарик» с просьбой мальчика из Ставропольского края
Президент России Владимир Путин взял с Елки желаний «шарик» с просьбой мальчика из Ставропольского края побывать на Красной поляне. Это произошло в Сочи на Международном форуме добровольцев — 2019.
Подобная акция проходит не первый раз.
На Международном форуме добровольцев каждый желающий может исполнить мечту тяжелобольного ребенка. На одной из площадок работает Елка желаний – можно взять любой бумажный шар с елки, на котором написано желание.
«Чего же тут сложного?»: Путин взял с Елки желаний «шарик» с просьбой мальчика из Ставропольского края побывать на Красной поляне pic.twitter.com/kSTGKOO2Ax— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 5, 2019