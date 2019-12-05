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Депутаты «Слуги народа» подрались на заседании в Верховной раде из-за оскорбленной женщины

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 Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту

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15:28   5 Декабря 2019
Россия

Путин взял с Елки желаний «шарик» с просьбой мальчика из Ставропольского края

Путин взял с Елки желаний «шарик» с просьбой мальчика из Ставропольского края

Президент России Владимир Путин взял с Елки желаний «шарик» с просьбой мальчика из Ставропольского края побывать на Красной поляне. Это произошло в Сочи на Международном форуме добровольцев — 2019.

Подобная акция проходит не первый раз. 

На Международном форуме добровольцев каждый желающий может исполнить мечту тяжелобольного ребенка. На одной из площадок работает Елка желаний – можно взять любой бумажный шар с елки, на котором написано желание.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #путин #общество

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