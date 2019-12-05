Президент России Владимир Путин взял с Елки желаний «шарик» с просьбой мальчика из Ставропольского края побывать на Красной поляне. Это произошло в Сочи на Международном форуме добровольцев — 2019.

Подобная акция проходит не первый раз.

На Международном форуме добровольцев каждый желающий может исполнить мечту тяжелобольного ребенка. На одной из площадок работает Елка желаний – можно взять любой бумажный шар с елки, на котором написано желание.