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 РФ поставляет С-400 в Индию в согласованные сроки

РФ поставляет С-400 в Индию в согласованные сроки
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15:13   5 Декабря 2019
Россия

РФ поставляет С-400 в Индию в согласованные сроки

РФ поставляет С-400 в Индию в согласованные сроки

Москва активно сотрудничает, а Нью-Дели выполняет взятые обязательства. Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы миссии Индии в РФ Биная Сриканта Прадхан. По его словам, российские зенитные ракетные комплексы С-400 поставляют в Индию в согласованные сроки и по графику.

В октябре 2018 года страны подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов​​​. Сделку уже назвали крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта». Москва и Нью-Дели запланировали завершить поставки пятого полкового комплекта С-400 в первой половине 2025 года.

«Все выполняется в сроки и в соответствие с согласованным графиком», — подтвердил дипломат.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #поставки #индия #с-400

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