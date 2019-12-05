РФ поставляет С-400 в Индию в согласованные сроки

Москва активно сотрудничает, а Нью-Дели выполняет взятые обязательства. Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы миссии Индии в РФ Биная Сриканта Прадхан. По его словам, российские зенитные ракетные комплексы С-400 поставляют в Индию в согласованные сроки и по графику.

В октябре 2018 года страны подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов​​​. Сделку уже назвали крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта». Москва и Нью-Дели запланировали завершить поставки пятого полкового комплекта С-400 в первой половине 2025 года. «Все выполняется в сроки и в соответствие с согласованным графиком», — подтвердил дипломат. ????☝???????????????????????????????????????? Читайте статью С.В.Лаврова "Стратегическое партнерство #БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста"????https://t.co/bdkEjsFO83 #Россия #Бразилия #Индия #Китай #ЮАР #МногополярныйМир #Стабильность #Безопасность #Лавров pic.twitter.com/SdvYYNvNVC — МИД России ???????? (@MID_RF) 12 ноября 2019 г.