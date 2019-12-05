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15:20   5 Декабря 2019
Весь мир

Шествие «желтых жилетов» началось в Париже

Шествие «желтых жилетов» началось в Париже

«Желтые жилеты» начали шествие по центру Парижа. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента. 

По данным СМИ, несколько десятков активистов собрались на площади Клиши и начали шествие по бульвару на восток столицы. По словам участников акции, к 16:00 (по мск) они планируют дойти до Восточного вокзала, где пройдет массовая демонстрация против пенсионной реформы. 

Отмечается, что шествие охраняют полицейские, которые пока не препятствуют движению демонстрантов. Участники акции толкают впереди себя инсталляцию, снизу которой красуется надпись «Это не забастовка, а президентское крушение». Автомобилисты, проезжающие мимо, приветствуют их гудками. 

Движение «Желтых жилетов» появилось в конце 2018 года, оно начиналось как протест против повышения цен на топливо во Франции, однако с каждой акцией список требований непрерывно рос. Демонстранты начали настаивать на более радикальных мерах, в том числе  — на отставке главы государства Эммануеля Макрона. Они также требуют ввести запрет на увеличение налогов, повышение МРОТ и снижение выхода возраста на пенсию. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#франция #политика #париж #общество #весь мир #желтые жилеты

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