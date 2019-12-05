Шествие «желтых жилетов» началось в Париже

«Желтые жилеты» начали шествие по центру Парижа. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.

По данным СМИ, несколько десятков активистов собрались на площади Клиши и начали шествие по бульвару на восток столицы. По словам участников акции, к 16:00 (по мск) они планируют дойти до Восточного вокзала, где пройдет массовая демонстрация против пенсионной реформы.

The #GiletsJaunes protest gets going in Paris pic.twitter.com/GtKYW2ld8e — Adam Parsons (@adamparsons) December 5, 2019

Отмечается, что шествие охраняют полицейские, которые пока не препятствуют движению демонстрантов. Участники акции толкают впереди себя инсталляцию, снизу которой красуется надпись «Это не забастовка, а президентское крушение». Автомобилисты, проезжающие мимо, приветствуют их гудками.

Движение «Желтых жилетов» появилось в конце 2018 года, оно начиналось как протест против повышения цен на топливо во Франции, однако с каждой акцией список требований непрерывно рос. Демонстранты начали настаивать на более радикальных мерах, в том числе — на отставке главы государства Эммануеля Макрона. Они также требуют ввести запрет на увеличение налогов, повышение МРОТ и снижение выхода возраста на пенсию.