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15:04   5 Декабря 2019
Россия

Спецпредставитель Путина считает, что новые технологии не заменят учителей

Спецпредставитель Путина считает, что новые технологии не заменят учителей

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков считает, что новые технологии не заменят учителей, но упростят им работу. Речь об этом зашла в четверг, 5 декабря, на пресс-конференции в рамках форума «Глобальное технологическое лидерство».

По его мнению, современные технологии позволят педагогам заниматься своим делом — учить детей, а не писать отчеты, проверять задания и делать прочую бумажную работу.

«В этом смысле современные технологии должны освободить учителя от того отчетного рабства, в котором он сегодня находится, а ни в коем случае не заменить его», — сказал Песков.

По его словам, тема игрофикации образования преувеличена. Мысли о том, что все знания находятся в смартфоне и поэтому им учить не обязательно — ложные и вредные.

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Автор: Виктория Разумовская
#технологии #общество #образование

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