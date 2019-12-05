Чемпион UFC Нурмагомедов и его отец получили высшую награду Дагестана

Дагестанский глава Владимир Васильев наградил чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и его отца, по совместительству тренера, Абдулманапа орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», сообщили в пресс-службе администрации регион 5 декабря.

«Высшие награды региона известные спортсмены получили за высокие спортивные достижения», — уточнили в публикации.

Васильев отметил, что Нурмагомедовы демонстрируют выдающиеся результаты, и пожелал им эффективной подготовки к предстоящему спаррингу, а также победы. Достижения спортсменов, по словам регионального босса, принесли им народное признание.

«Уважительное отношение к вам рождает доверие, а доверие приводит к сотрудничеству, что для нас очень важно», — отреагировал глава Дагестана на идеи отца и сына по строительству социальных объектов в республике и по привлечению инвестиций.

Согласно информации пресс-службы, Абдулманап Нурмагомедов, который воспитал 18 чемпионов мира, является заслуженным тренером России по боевому самбо, а также попал в Книгу рекордов Гиннесса.