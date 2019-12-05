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 Украинские власти собираются запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту

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15:37   5 Декабря 2019
Россия

Глава АЖУР отказал в защите «Фонтанке», выпустившей фейк о бойце ЧВК «Вагнера»

Глава АЖУР отказал в защите «Фонтанке», выпустившей фейк о бойце ЧВК «Вагнера»

Писатель, журналист, основатель информационно-аналитического Агентства журналистских расследований (АЖУР) Андрей Константинов не стал комментировать фейковое расследование «Фонтанки» о якобы сотруднике ЧВК «Вагнера» по имени Руслан. 

По словам Константинова, комментировать неэтично, а чтобы разобраться в ситуации, вопросы нужно задавать именно тому, кто занимался материалом. 

«Я-то каким образом вам могу в этом помочь?», — сказал Nation News Константинов.

Nation News пыталось выяснить у «Фонтанки» подробности о выпущенном фейковом материале, но там ответили, что не готовы говорить на эту тему. 

Ранее издание «Фонтанка» выпустило материал, в котором корреспонденты якобы связались с сотрудником ЧВК «Вагнера», который сейчас живет в городе Брянске. Журналисты Федерального агентства новостей (ФАН) выяснили, что весь материал является фейковым. «Герой» публикации по имени Руслан рассказал ФАН, что на самом деле никто из «Фонтанки» с ним не общался, а сам он в Сирии никогда не был и долгие годы собирает фольклор. 

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #чвк вагнера

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