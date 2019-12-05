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14:46   5 Декабря 2019
Россия

Путин сменил постоянного представителя России при ВТО

Путин сменил постоянного представителя России при ВТО

Российский лидер Владимир Путин сменил постоянного представителя России при Всемирной торговой организации. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 5 декабря, на портале правовой информации. 

Согласно указу главы государства, новый пост занял Дмитрий Лякишев. 

«Назначить Лякишева Дмитрия Владимировича постоянным представителем России при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве», — говорится в документе​​​.

Эту должность ранее занимал Геннадий Овечко. 

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что на сегодняшний день правила ВТО не работают, и Россия не получает никакой экономической выгоды от участия в этой организации. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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