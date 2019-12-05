Путин сменил постоянного представителя России при ВТО

Российский лидер Владимир Путин сменил постоянного представителя России при Всемирной торговой организации. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 5 декабря, на портале правовой информации.

Согласно указу главы государства, новый пост занял Дмитрий Лякишев.

«Назначить Лякишева Дмитрия Владимировича постоянным представителем России при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве», — говорится в документе​​​.

Эту должность ранее занимал Геннадий Овечко.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что на сегодняшний день правила ВТО не работают, и Россия не получает никакой экономической выгоды от участия в этой организации.