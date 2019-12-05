Боярский назвал удовлетворительным переход на цифровое вещание

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, оценивая переход на цифровое телевещание и эффективность мониторинга Роскомнадзора, выразил мнение, что процесс прошел удовлетворительно.

«В крупных городах, на крупных территориях можно отметить вообще отличные результаты, учитывая, что все готовились. Замечания всегда бывают, но они быстро устраняются. Граждане, те кто получил возможность смотреть двадцать федеральных, общедоступных каналов в хорошем качестве, очень положительно оценивают это нововведение. Действительно, на многих принимающих устройствах качество телесмотрения увеличилось кратно, что отвечало изначально поставленной задаче», — сказал «Политике Сегодня» депутат.

Мониторинг внедрения цифрового телевещания в РФ осуществляет Роскомнадзор. Граждане могут подать обращение, связанное с плохим качеством сигнала, через электронную приемную ведомства. Специалисты РКН дадут необходимые рекомендации, в частности посоветуют специализированные организации по установке, обслуживанию и ремонту антенн.

Как ранее отмечал в комментарии ФАН директор группы компаний «АКАДО» Михаил Силин, переход на «цифру» позволит освободить тысячи частотных каналов, которые можно использовать для развития в РФ других перспективных технологий.

По данным РКН, на цифровое вещание перешли 85 регионов страны. Для вещания цифрового ТВ задействовано более 10,3 тысяч цифровых передатчиков ФГУП «РТРС». С начала года количество аналоговых передатчиков в целом по стране сократилось на 11 тысяч и составило около 8,8 тысяч единиц на начало декабря.