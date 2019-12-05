Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Путин взял с Елки желаний «шарик» с просьбой мальчика из Ставропольского края

Путин взял с Елки желаний «шарик» с просьбой мальчика из Ставропольского края

 РФ поставляет С-400 в Индию в согласованные сроки

РФ поставляет С-400 в Индию в согласованные сроки
Следствие рассматривает поджог, как одну из версий причин пожара в одесском колледже

Следствие рассматривает поджог, как одну из версий причин пожара в одесском колледже

 Москва считает необходимым прямой диалог Киева с Донецком и Луганском

Москва считает необходимым прямой диалог Киева с Донецком и Луганском
Шествие «желтых жилетов» началось в Париже

Шествие «желтых жилетов» началось в Париже

США пытаются усидеть на двух стульях, воруя нефть Сирии и пытаясь напугать Иран

США пытаются усидеть на двух стульях, воруя нефть Сирии и пытаясь напугать Иран
Путин взял с Елки желаний «шарик» с просьбой мальчика из Ставропольского края

Путин взял с Елки желаний «шарик» с просьбой мальчика из Ставропольского края

 РФ поставляет С-400 в Индию в согласованные сроки

РФ поставляет С-400 в Индию в согласованные сроки
Следствие рассматривает поджог, как одну из версий причин пожара в одесском колледже

Следствие рассматривает поджог, как одну из версий причин пожара в одесском колледже

 Москва считает необходимым прямой диалог Киева с Донецком и Луганском

Москва считает необходимым прямой диалог Киева с Донецком и Луганском
Шествие «желтых жилетов» началось в Париже

Шествие «желтых жилетов» началось в Париже

США пытаются усидеть на двух стульях, воруя нефть Сирии и пытаясь напугать Иран

США пытаются усидеть на двух стульях, воруя нефть Сирии и пытаясь напугать Иран
14:43   5 Декабря 2019
Россия

Правоохранители задержали мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Челябинске

Правоохранители задержали мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Челябинске

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал взорвать отделение банка в Челябинске. Оказалось, что сотрудники банка отказались выдать ему кредит. Мужчину передали полиции. 

Мужчина угрожал взорвать отделение банка на улице Кирова. Сообщение об угрозе поступило в среду днем из дежурной части отдела полиции «Калининский». Росгвардейцы прибыли на место ЧП, где мужчину и задержали. Он был пьян.

Подозреваемым оказался ранее судимый 43-летний житель села Замериново Челябинской области. Угрозы он объяснил тем, что попросил в банке кредит, но ему отказали.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#полиция #росгвардия #челябинск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...