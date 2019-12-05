Правоохранители задержали мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Челябинске

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал взорвать отделение банка в Челябинске. Оказалось, что сотрудники банка отказались выдать ему кредит. Мужчину передали полиции.

Мужчина угрожал взорвать отделение банка на улице Кирова. Сообщение об угрозе поступило в среду днем из дежурной части отдела полиции «Калининский». Росгвардейцы прибыли на место ЧП, где мужчину и задержали. Он был пьян.

Подозреваемым оказался ранее судимый 43-летний житель села Замериново Челябинской области. Угрозы он объяснил тем, что попросил в банке кредит, но ему отказали.