Москва предложила индийским партнерам льготы для развития бизнеса

Есть очень серьезные преференции, которые действуют в особых экономических зонах, в индустриальных парках, технопарках, позволяющие снизить налоговую нагрузку практически на 40 процентов. Об этом сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

По его словам, московское правительство предложило индийским партнерам льготы для развития малого и среднего бизнеса, а также для высокотехнологичных предприятий и стартапов. Немногие страны, которые предоставляют суперльготный экономический режим, могут похвастаться такими изначальными условиями для растущего бизнеса.

«Это и субсидирование ставок, и многие другие преференции, привлекающие сегодня в Россию много иностранного бизнеса», — добавил Черемин.

Недавнее подписание Сингапуром соглашения об ассоциации с Евразийским союзом дало уникальный экономический эффект, продолжил министр столичного правительства. Если бы Индия активнее вела переговоры об ассоциации с Евразийским экономическим сообществом, тогда Москва и Нью-Дели могли бы создать уникальный рынок не только с валовым внутренним продуктом почти шесть триллионов долларов, но и с огромной покупательской способностью населения.