Следствие рассматривает поджог, как одну из версий причин пожара в одесском колледже

Следователи, которые проводят проверку по факту возгорания в экономическом колледже в Одессе, рассматривают две основные версии возникновения пожара – умышленный поджог и авария на электрооборудовании.

Об этом журналистам рассказал глава управления Национальной полиции Украины по Одесской области Олег Бех.

Напомним, сильный пожар в Одесском колледже экономики произошел в среду. По информации местной полиции, в результате пожара пострадали 29 человек, один человек погиб и не менее 10 человек на данный момент считаются пропавшими без вести.

Говоря о произошедшем, президент Украины Владимир Зеленский, заявило, что, к сожалению, число жертв может увеличиться в ходе работ по разбору завалов на месте пожара. При этом глава государства дал властям Одессы поручение оказать пострадавшим при пожаре всю возможную помощь и как можно быстрее выяснить причины возгорания.

«Рассматриваются две версии возгорания – аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог», - заявил Бех в интервью агентству УНИАН.

При этом он добавил, что по делу о пожаре в колледже уже опрошены около 40 человек и установлено, что очаг возгорания находился на третьем этаже здания.