Житель Челябинска угрожал взорвать банк за отказ выдать кредит

Житель Челябинска, который угрожал взорвать банк после отказа выдать ему кредит, был задержан сотрудниками Росгвардии, а затем передан полиции. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 4 декабря. Неизвестным мужчина угрожал взрывом в отделении банка, который расположен на улице Кирова. Сообщение о неадекватном поведении клиента банка получила дежурная часть отдела полиции «Калининский».

По информации ведомства, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Зайдя в банк, они увидели мужчину, который угрожал посетителям и персоналу.

«По внешним признакам он находился в состоянии опьянения… Гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

Полиция выяснила, что подозреваемым оказался ранее судимый 43 летний мужчина из села Замериново. Он объяснил свое поведение тем, что ему отказали выдать кредит.