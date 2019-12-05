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14:42   5 Декабря 2019
Россия

Житель Челябинска угрожал взорвать банк за отказ выдать кредит

Житель Челябинска угрожал взорвать банк за отказ выдать кредит

Житель Челябинска, который угрожал взорвать банк после отказа выдать ему кредит, был задержан сотрудниками Росгвардии, а затем передан полиции. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает пресс-служба Росгвардии региона. 

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 4 декабря. Неизвестным мужчина угрожал взрывом в отделении банка, который расположен на улице Кирова. Сообщение о неадекватном поведении клиента банка получила дежурная часть отдела полиции «Калининский». 

По информации ведомства, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Зайдя в банк, они увидели мужчину, который угрожал посетителям и персоналу. 

«По внешним признакам он находился в состоянии опьянения… Гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

Полиция выяснила, что подозреваемым оказался ранее судимый 43 летний мужчина из села Замериново. Он объяснил свое поведение тем, что ему отказали выдать кредит.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #кредит #общество #челябинск

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