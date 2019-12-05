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14:36   5 Декабря 2019
Россия

Пресс-конференция Медведева длилась более двух часов

Пресс-конференция Медведева длилась более двух часов

Пресс-конференция премьер-министра России Дмитрия Медведева длилась два часа и одну минуту. Она началась в 14:00 по Москве. 

Трансляцию вели все ведущие телеканалы, а также она шла в соцсети «ВКонтакте» и на YouTube. На пресс-конференции присутствовали представители 20 федеральных телеканалов.

Медведеву задали более 20 вопросов. Первые вопросы касались экономики, политики, делового климата и инвестиционных проектов, затем главу правительства стали спрашивать о спорте и музыке, а в конце ему задали вопрос о том, как он отметит Новый год.

Первая пресс-конференция главы российского кабмина состоялась в конце декабря 2018 года, а в 2019 году она прошла в 12 раз.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика

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