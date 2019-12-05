Российский премьер-министр и глава правительства Дмитрий Медведев назвал решение о принятии пенсионной реформы самым сложным за все время работы. Об этом он заявил в ходе большой двухчасовой пресс-конференции с представителями СМИ.

По словам Медведева, решения, которые создают серьезные проблемы для страны или могут создать проблемы для ее жителей, всегда являются самыми непростыми, но кто-то должен их принимать.

«Решение о пенсионной реформе нужно было принять, чтобы экономика страны могла развиваться, а финансовая система работала», — пояснил Медведев.

По словам главы российского правительства, это решение было самым сложным и тяжелым за все время его работы в правительстве. Также Медведев рассказал, что было нелегко принимать решение об ответных действиях на агрессию со стороны Грузии, но последующие события показали, что оно было правильным и необходимым.