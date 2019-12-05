Медведев будет слушать выступление Путина в новогоднюю ночь

Глава российского правительства Дмитрий Медведев рассказал, как будет встречать Новый год. Он дал интервью 20 телеканалам на большой пресс-конференции 5 декабря.

«Новый год буду встречать в кругу своей семьи, друзей, которые приедут ко мне в гости. Сяду за стол и буду слушать выступление президента [Владимира Путина]. Также как встречает [Новый год] 99 процентов нашего населения», — поделился он.

Премьер назвал такой сценарий «хорошей домашней семейной традицией».

«Что касается загадывания желаний.. На Новый год каждый человек все-таки об этом думает. Но рассказывать об этом [какое желание загадал] нельзя, поэтому и я не буду, чтобы все получилось», — сказал он.

Медведев решил заранее поздравить всех россиян с наступающими новогодними праздниками. Он пожелал счастья, здоровья и чтобы близкие только радовали.