Госдума приняла закон об ограничении выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ

Госдума приняла закон о временном ограничении права покинуть территорию РФ экс-сотрудникам ФСБ, если нахождение за рубежом может обернуться для них опасностью. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает РИА Новости.

Авторами законопроекта стали представители комитета Госдумы по безопасности по главе с его председателем Василием Пискаревым. Они предложили ввести ограничение для сотрудников ФСБ до пяти лет со дня их увольнения с военной службы.

«Установление порядка принятия решений об ограничении выезда военнослужащих органов безопасности по данному основанию предлагается отнести к компетенции ФСБ России», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

По словам Пискарева, новые ограничения коснутся тех, кто «был осведомлен в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях».

Что касается порядка принятия решений об ограничении выезда бывших сотрудников ведомства, их установит само ФСБ.