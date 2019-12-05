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14:18   5 Декабря 2019
Россия

Госдума приняла закон об ограничении выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ

Госдума приняла закон об ограничении выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ

Госдума приняла закон о временном ограничении права покинуть территорию РФ экс-сотрудникам ФСБ, если нахождение за рубежом может обернуться для них опасностью. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает РИА Новости. 

Авторами законопроекта стали представители комитета Госдумы по безопасности по главе с его председателем Василием Пискаревым. Они предложили ввести ограничение для сотрудников ФСБ до пяти лет со дня их увольнения с военной службы. 

«Установление порядка принятия решений об ограничении выезда военнослужащих органов безопасности по данному основанию предлагается отнести к компетенции ФСБ России», — сказано в пояснительной записке к законопроекту. 

По словам Пискарева, новые ограничения коснутся тех, кто «был осведомлен в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях». 

Что касается порядка принятия решений об ограничении выезда бывших сотрудников ведомства, их установит само ФСБ. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #фсб #политика #общество

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