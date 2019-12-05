Медведев назвал неэффективной систему, которая борется с пиратским контентом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что последнее время правообладатели активнее пытаются защитить свой контент от пиратства в сети. В России эта система пока не эффективна, но стала лучше.

«Система не эффективна, но стала лучше. Раньше она вообще не могла противостоять пиратству», — отметил глава правительства.

Он отметил, что в России нет традиции уважения авторских прав. Правительство борется с различными ресурсами, зеркалами, которые распространяют пиратский контент, однако с каждым днем появляются новые сайты и ссылки, возникают новые формы обхода блокировок.

По мнению Медведева, только совместная работа на международном уровне поможет искоренить проблему. Необходимо разработать международное соглашение, конвенции. Только нетерпимая позиция всех стран в отношении пиратства в сети сможет решить проблему.