Российский премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил, чем новости на телевидении отличаются от информации из интернета. Вопрос о том, почему интернет побеждает телевидение, задал известный шоумен Тимур Батрутдинов, представляющий телеканал ТНТ.

По словам Медведева, новости на телевидении — это проверенная информация, а в интернете степень верификации стремится к нулю. Он заявил, что вопрос является отчасти философским, так как об этом можно спорить долго. Российский премьер заявил, что телевидение по степени проникновения в тему является более глубоким, но уступает интернету в части мобильности источников информации и целевой аудитории.

«Интернету нет конкуренции, в нем каждый найдет что-то для себя. Но в то же время в Сети распространяются фейк-ньюс с очень быстрой скоростью, эта проблема реально существует», — говорит Дмитрий Медведев.

По словам российского премьера, он чаще пользуется интернетом в силу понятных причин, так как часто находится в командировках, и поэтому ему удобнее быстро зайти в Сеть и почитать новости там — такова специфика его деятельности.