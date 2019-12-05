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14:01   5 Декабря 2019
Россия

Медведев объяснил, чем новости на телевидении отличаются от информации из интернета

Медведев объяснил, чем новости на телевидении отличаются от информации из интернета

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил, чем новости на телевидении отличаются от информации из интернета. Вопрос о том, почему интернет побеждает телевидение, задал известный шоумен Тимур Батрутдинов, представляющий телеканал ТНТ.

По словам Медведева, новости на телевидении — это проверенная информация, а в интернете степень верификации стремится к нулю. Он заявил, что вопрос является отчасти философским, так как об этом можно спорить долго. Российский премьер заявил, что телевидение по степени проникновения в тему является более глубоким, но уступает интернету в части мобильности источников информации и целевой аудитории.

«Интернету нет конкуренции, в нем каждый найдет что-то для себя. Но в то же время в Сети распространяются фейк-ньюс с очень быстрой скоростью, эта проблема реально существует», — говорит Дмитрий Медведев. 

По словам российского премьера, он чаще пользуется интернетом в силу понятных причин, так как часто находится в командировках, и поэтому ему удобнее быстро зайти в Сеть и почитать новости там — такова специфика его деятельности. 

«Интернет обязан телевизионщикам хорошим контентом, так как сначала что-то интересное появляется все же на ТВ, а потом уходит в Сеть. Поэтому считаю, что победила дружба», — подытожил глава российского кабмина. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #интернет #общество #телевидение

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