Медведев напомнил о необходимости соблюдать закон, даже если он не нравится

Глава российского правительства Дмитрий Медведев на большой пресс-конференции прокомментировал летние протесты в Москве.

«Если есть такие настроения, то их что то создает… Государство должно эти настроения улавливать», — заметил он.

По его словам, незаконные акции вызвал «мощный запрос на справедливость». О волнующих вопросах населения можно и нужно заявлять, это не запрещается, однако их нельзя решить в социальных сетях или на площади. Также законодательство может одних устраивать, а других нет, но его все-равно необходимо соблюдать.

«Любая разрешенная активность должна быть, она допустима и даже необходима», — добавил премьер.

Что касается громких уголовных процессов, то здесь важно проанализировать юридическую составляющую. Причем в каждом конкретном случае разбираться отдельно.

«Очевидно,что есть издержки в работе правоохранительных систем», — подытожил он.