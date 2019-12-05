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13:51   5 Декабря 2019
Россия

Медведев напомнил о необходимости соблюдать закон, даже если он не нравится

Медведев напомнил о необходимости соблюдать закон, даже если он не нравится

Глава российского правительства Дмитрий Медведев на большой пресс-конференции прокомментировал летние протесты в Москве.

«Если есть такие настроения, то их что то создает… Государство должно эти настроения улавливать», — заметил он.

По его словам, незаконные акции вызвал «мощный запрос на справедливость». О волнующих вопросах населения можно и нужно заявлять, это не запрещается, однако их нельзя решить в социальных сетях или на площади. Также законодательство может одних устраивать, а других нет, но его все-равно необходимо соблюдать.

«Любая разрешенная активность должна быть, она допустима и даже необходима», — добавил премьер.

Что касается громких уголовных процессов, то здесь важно проанализировать юридическую составляющую. Причем в каждом конкретном случае разбираться отдельно.

«Очевидно,что есть издержки в работе правоохранительных систем», — подытожил он.

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Автор: Анна Манц
#медведев #акции #пресс-конференция #протесты

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