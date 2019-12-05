Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
МРОТ вырастет на 850 рублей с 1 января 2020 года

МРОТ вырастет на 850 рублей с 1 января 2020 года

Медведев напомнил о необходимости соблюдать закон, даже если он не нравится

Медведев напомнил о необходимости соблюдать закон, даже если он не нравится
Лукашенко назвал фейком заявления об угрозе России против Белоруссии

Лукашенко назвал фейком заявления об угрозе России против Белоруссии

 Лукашенко заявил, что он не пацан, чтобы отказываться от суверенитета Белоруссии

Лукашенко заявил, что он не пацан, чтобы отказываться от суверенитета Белоруссии
США пытаются усидеть на двух стульях, воруя нефть Сирии и пытаясь напугать Иран

США пытаются усидеть на двух стульях, воруя нефть Сирии и пытаясь напугать Иран

 РФ и КНР договорились совместно бороться с внешним вмешательством

РФ и КНР договорились совместно бороться с внешним вмешательством
МРОТ вырастет на 850 рублей с 1 января 2020 года

МРОТ вырастет на 850 рублей с 1 января 2020 года

Медведев напомнил о необходимости соблюдать закон, даже если он не нравится

Медведев напомнил о необходимости соблюдать закон, даже если он не нравится
Лукашенко назвал фейком заявления об угрозе России против Белоруссии

Лукашенко назвал фейком заявления об угрозе России против Белоруссии

 Лукашенко заявил, что он не пацан, чтобы отказываться от суверенитета Белоруссии

Лукашенко заявил, что он не пацан, чтобы отказываться от суверенитета Белоруссии
США пытаются усидеть на двух стульях, воруя нефть Сирии и пытаясь напугать Иран

США пытаются усидеть на двух стульях, воруя нефть Сирии и пытаясь напугать Иран

 РФ и КНР договорились совместно бороться с внешним вмешательством

РФ и КНР договорились совместно бороться с внешним вмешательством
13:52   5 Декабря 2019
Весь мир

США пытаются усидеть на двух стульях, воруя нефть Сирии и пытаясь напугать Иран

США пытаются усидеть на двух стульях, воруя нефть Сирии и пытаясь напугать Иран

Пентагон опроверг публикацию Wall Street Journal об отправке 14 тысяч военных, дюжины кораблей и военной техники на Ближний Восток для сдерживания Ирана. Ошибочной информацию издания назвала в своем Twitter пресс-секретарь ведомства Улисса Фарах.

В то же время глава Пентагона Марк Эспер не исключил сокращение количества американских военных в Сирии, если европейские союзники направят в страну свои силы.

«Если государство-союзник, член НАТО, решит предоставить нам 50 человек, возможно, я смогу вывести 50 человек», — цитирует господина Эспера агентство Reuters.

США пытаются усидеть на двух стульях, воруя нефть Сирии и пытаясь напугать Иран

Отвечая на вопрос «Политики Сегодня» об актуальных приоритетах США на Ближнем Востоке, член-корреспондент Академии военных наук, американист Сергей Судаков предположил, что американцев по-прежнему интересует сирийская нефть и беспокоят возросшие возможности Ирана.

«Приоритетом США является нефтяной фактор. — говорит эксперт. — Мы помним недавнюю фразу Трампа. Он сказал, что неважно, как проходят военные действия, главное, что нефть осталась за нами. В то же время иранский фактор нельзя недооценивать, это крайне серьезный фактор. Сейчас Wall Street Journal проводит своего рода лакмусовый тест: надо посмотреть, как общественность отнесется к тому, что США отправят еще 14 тысяч военных для сдерживания Ирана. Если быть объективным, я полагаю, что сейчас 14 тысяч военных не хватит для того, чтобы сдерживать Иран в регионе».

Победив на президентских выборах в США, Дональд Трамп положил конец оттепели своего предшественника в отношениях с Ираном из-за ядерной программы страны. Впрочем, даже столкнувшись с волной очередного санкционного прессинга, Тегеран готов разморозить отношения с Вашингтоном. Об этом в минувшую среду заявил президент страны Хасан Роухани, охарактеризовав санкции США, как «ошибочные, деспотичные, террористические и незаконные».

США пытаются усидеть на двух стульях, воруя нефть Сирии и пытаясь напугать Иран

В обход международных законов, игнорируя как Тегеран, так и Дамаск, американцы продолжают опустошать недра сирийской республики. Нефтегазовые месторождения на восточном берегу реки Евфрат в настоящий момент находятся под контролем курдских Сирийских демократических сил (SDF), американских военных и бойцов частных военных компаний. Союзники, по данным Минобороны РФ, наладили контрабанду «черного золота» сирийского народа в соседний Ирак.

Впрочем, президент Дональд Трамп не скрывает претензий США на природные богатства Сирии.

«Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», — заявил накануне глава Белого дома.

США пытаются усидеть на двух стульях, воруя нефть Сирии и пытаясь напугать Иран

Серей Судаков полагает, что Вашингтон выбрал неподходящее время, чтобы опустошать Сирию и демонстрировать силу Ирану.

«Если США выбирают для себя военный сценарий, то это не лучший вариант, поэтому в том определении, как сделать так, чтобы усидеть на двух стульях, владеть одновременно нефтью и оставаться лидерами с точки зрения военной гегемонии — это вопрос. Я полагаю, что сейчас не лучшее время для того, чтобы бряцать оружием и перебрасывать значительные военные части на Ближний Восток. Ситуация в регионе взрывоопасная, баланс сил может быть быстро изменен и США могут оказаться в некой ловушке. Прийти с желанием побряцать оружием, а уйти с большим поражением», — заключил эксперт.

Ранее сирийские источники Федерального агентства новостей сообщили, что США финансировали обучали и поставляли оружие, как курдским сепаратистам, так и действующим в Сирии боевикам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). В первой части расследования ФАН сообщал о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Максим Сахаров
#сша #сирия #пентагон #иран #нефть

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...