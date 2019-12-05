США пытаются усидеть на двух стульях, воруя нефть Сирии и пытаясь напугать Иран

Пентагон опроверг публикацию Wall Street Journal об отправке 14 тысяч военных, дюжины кораблей и военной техники на Ближний Восток для сдерживания Ирана. Ошибочной информацию издания назвала в своем Twitter пресс-секретарь ведомства Улисса Фарах.

This reporting by the @WSJ is wrong. The U.S. is not sending 14,000 troops to the Middle East to confront Iran. https://t.co/zxswP6sf3B — Alyssa Farah (@PentagonPresSec) 5 декабря 2019 г.

В то же время глава Пентагона Марк Эспер не исключил сокращение количества американских военных в Сирии, если европейские союзники направят в страну свои силы.

«Если государство-союзник, член НАТО, решит предоставить нам 50 человек, возможно, я смогу вывести 50 человек», — цитирует господина Эспера агентство Reuters.

Отвечая на вопрос «Политики Сегодня» об актуальных приоритетах США на Ближнем Востоке, член-корреспондент Академии военных наук, американист Сергей Судаков предположил, что американцев по-прежнему интересует сирийская нефть и беспокоят возросшие возможности Ирана.

«Приоритетом США является нефтяной фактор. — говорит эксперт. — Мы помним недавнюю фразу Трампа. Он сказал, что неважно, как проходят военные действия, главное, что нефть осталась за нами. В то же время иранский фактор нельзя недооценивать, это крайне серьезный фактор. Сейчас Wall Street Journal проводит своего рода лакмусовый тест: надо посмотреть, как общественность отнесется к тому, что США отправят еще 14 тысяч военных для сдерживания Ирана. Если быть объективным, я полагаю, что сейчас 14 тысяч военных не хватит для того, чтобы сдерживать Иран в регионе».

Победив на президентских выборах в США, Дональд Трамп положил конец оттепели своего предшественника в отношениях с Ираном из-за ядерной программы страны. Впрочем, даже столкнувшись с волной очередного санкционного прессинга, Тегеран готов разморозить отношения с Вашингтоном. Об этом в минувшую среду заявил президент страны Хасан Роухани, охарактеризовав санкции США, как «ошибочные, деспотичные, террористические и незаконные».

В обход международных законов, игнорируя как Тегеран, так и Дамаск, американцы продолжают опустошать недра сирийской республики. Нефтегазовые месторождения на восточном берегу реки Евфрат в настоящий момент находятся под контролем курдских Сирийских демократических сил (SDF), американских военных и бойцов частных военных компаний. Союзники, по данным Минобороны РФ, наладили контрабанду «черного золота» сирийского народа в соседний Ирак.

Впрочем, президент Дональд Трамп не скрывает претензий США на природные богатства Сирии.

«Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», — заявил накануне глава Белого дома.

Серей Судаков полагает, что Вашингтон выбрал неподходящее время, чтобы опустошать Сирию и демонстрировать силу Ирану.

«Если США выбирают для себя военный сценарий, то это не лучший вариант, поэтому в том определении, как сделать так, чтобы усидеть на двух стульях, владеть одновременно нефтью и оставаться лидерами с точки зрения военной гегемонии — это вопрос. Я полагаю, что сейчас не лучшее время для того, чтобы бряцать оружием и перебрасывать значительные военные части на Ближний Восток. Ситуация в регионе взрывоопасная, баланс сил может быть быстро изменен и США могут оказаться в некой ловушке. Прийти с желанием побряцать оружием, а уйти с большим поражением», — заключил эксперт.

Ранее сирийские источники Федерального агентства новостей сообщили, что США финансировали обучали и поставляли оружие, как курдским сепаратистам, так и действующим в Сирии боевикам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). В первой части расследования ФАН сообщал о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ.