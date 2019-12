США пытаются усидеть на двух стульях, воруя нефть Сирии и пытаясь напугать Иран

Пентагон опроверг публикацию Wall Street Journal об отправке 14 тысяч военных, дюжины кораблей и военной техники на Ближний Восток для сдерживания Ирана. Ошибочной информацию издания назвала в своем Twitter пресс-секретарь ведомства Улисса Фарах.

This reporting by the @WSJ is wrong. The U.S. is not sending 14,000 troops to the Middle East to confront Iran. https://t.co/zxswP6sf3B