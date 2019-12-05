Искусственного интеллекта не нужно бояться, его нужно развивать — Медведев

Российский премьер-министр уверен, что искусственный интеллект заметно облегчит человеческую жизнь, а развитие опасного «супермозга» маловероятно. Такое мнение Дмитрий Медведев высказал на встрече с журналистами двадцати телеканалов.

Медведев отметил, что в мире на данный момент трудятся 2,5 миллиона роботов, которые, по его словам, конечно же, создают некоторые проблемы на рынке труда. Однако тема роботов и искусственного интеллекта, по мнению премьера, «чрезвычайно интересна», однако он убежден, что в этой сфере необходимо «свято соблюдать» три закона робототехники Айзека Азимова.

«Робот не может причинять ущерб человеку. Эти законы необходимо свято соблюдать. Я надеюсь, что мы не доживем до ситуации в ближайшей обозримой перспективе не увидим этого, чтобы роботы стали не объектом, как говорят юристы, а субъектом права», — выразил опасения Медведев.

Медведев рассказал о типах искусственного интеллекта и отметил, что все же его стоит развивать, а не бояться.