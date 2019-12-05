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13:49   5 Декабря 2019
Россия

Маршрутка врезалась в столб в Калуге, пострадали 26 человек

Маршрутка врезалась в столб в Калуге, пострадали 26 человек

Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси произошло в Калуге в четверг. В результате столкновения маршрутки с мачтой освещения пострадали 26 человек, в том числе один ребенок.

Об этом, ссылаясь на представителя региональных экстренных служб, сообщает РИА Новости.

«На улице Георгия Амелина возле дома №29 маршрутное такси врезалось в мачту освещения. По предварительным данным, пострадали 26 человек, из них один ребенок», - говорится в сообщении.

Подробности ДТП к настоящему моменту не приводятся.

Изначально СМИ сообщали, что ребенок погиб при столкновении маршрутки с фонарным столбом в Калуге, однако затем поступила информация. Что ребенок пострадал, но остался жив.

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Автор: Александр Люблинский
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