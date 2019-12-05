Идеализировать СССР не стоит, уверен Медведев

Идеализировать СССР не нужно, но стоит взять на вооружение некоторые моменты, считает российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.

По его словам, человеческой памяти свойственно помнить только лучшее, но если вспомнить минусы, то вряд ли бы кто-то хотел вернуться в то время.

«Где вы хотите очутиться, у пустой полки в магазине или в очереди за сапогами?», — говорит Медведев.

Как отметил российский премьер, СССР был сложным государством, где ничего не было даже в Ленинграде, не говоря о других городах. Медведев отметил, что медосмотры в школе тогда включали в себя лишь проверку роста и веса ребенка. Кроме того, глава российского правительства отметил, что у СССР стоило бы скопировать ряд моментов в системе образования.