МРОТ вырастет на 850 рублей с 1 января 2020 года

Минимальный размер оплаты труда вырастет с 1 января 2020 года до 12 тысяч 130 рублей. Соответствующий правительственный законопроект приняла Госдума на пленарном заседании в четверг, 5 декабря.

Нынешнее законодательство установило МРОТ в размере 11 тысяч 280 рублей. Согласно оценка Минтруда, повышение затронет более трех миллионов человек, половина из которых работают в государственных и муниципальных учреждениях.

Учитывая применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, в центральных и южных районах России МРОТ вырастет на сумму от 850 рублей, а в Чукотском автономном округе — до 2550 рублей.

Отмечается, что на реализацию документа расходы в следующем году составят 20,9 миллиарда рублей, из которых почти шесть миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета.

Правительство ежегодно устанавливает МРОТ в размере 100% прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Показатель может меняться в зависимости от региона, однако главным условием остается, чтобы они был не ниже федерального.