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13:41   5 Декабря 2019
Россия

Медведев заявил, что ничего бы не стал менять в 90-х

Медведев заявил, что ничего бы не стал менять в 90-х

Представитель телеканала «Муз-ТВ» во время пресс-конференции с премьером Дмитрием Медведевым отметил, что сейчас наблюдается всплеск интереса на все, что связано с 90-ми. Он поинтересовался у главы правительства, чтобы тот изменил, если бы вернулся в то время.

«90-е стали прошлым и подернулись романтическим флером. Жизнь была сложная, было много проблем», — вспоминает премьер.

По его словам, это были сложные, но важные годы для страны. Россиянам приходилось нелегко, но это не значит, что ничего интересного не происходило. В 90-е для российского общества буквально открылся новый мир — мир зарубежной музыки.

При этом Медведев, по его словам, ничего бы менять не стал, ведь в 95-м году произошло важное для него событие — родился сын Илья. 

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Автор: Виктория Разумовская
#медведев #общество #90-е годы

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